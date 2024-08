Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei in der Zollamtstraße

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes ist es am Samstagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 9:15 Uhr begannen die zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen einem 17- und einem 20-Jährigen. Die Beiden hatten sich erst am Vorabend kennen gelernt und auf dem Parkplatz zufällig wieder getroffen. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten sie in Streit. In der Folge kam es zu wechselseitig begangenen Körperverletzungsdelikten. Die Beteiligten gingen mehrfach aufeinander los und schlugen aufeinander ein. Von den eingesetzten Beamten wurden die Kontrahenten voneinander getrennt. Die amtsbekannten Männer standen offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss und hatten sich gegenseitig Prellungen und Platzwunden zugefügt. Die Verletzungen mussten vor Ort vom Rettungsdienst und später im Krankenhaus behandelt werden.|pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell