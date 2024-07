Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Körperliche Auseinandersetzung an weißen Brücken, Zeugen gesucht

Stralsund (ots)

Am Sonnabend, dem 29.02.2024, kam es gegen 1:24 Uhr zu einem Vorfall am Knieperteich, Höhe Küterdamm, in Stralsund.

Ein 44-jähriger Deutscher war zum Angeln an den Knieperteich gekommen. Während er auf einer Bank am Ufer wartete, sprach ihn eine ihm unbekannte Person an und forderte ihn auf, den Bereich zu verlassen. Dem kam der 44-Jährige nicht nach, auch nicht der Aufforderung, seine Personalien und einen Angelschein vorzuweisen.

In der weiteren Folge soll der Unbekannte dem 44-Jährigen das Mobiltelefon entrissen haben. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde der Deutsche augenscheinlich im Gesicht und im Rippenbereich getroffen. Eine Zeugin kam zur Hilfe, währenddessen ließ der Tatverdächtige von dem Geschädigten ab und entfernte sich vom Ort des Geschehens.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männliche Person mit heller Hautfarbe - circa 1,80-1,85 m groß, stämmig, dennoch sportlich - helles T-Shirt, schwarze kurze Hose, Sonnenbrille auf dem Kopf - stark alkoholisiert

Die Polizei sucht nun diesen beschriebenen Mann, sowie weitere Zeugen des Vorfalls. Es wird darum gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund unter 03831/2890-0, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell