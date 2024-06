Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Auffahrunfall/Aurich - Zwei Autos zusammengestoßen/Südbrookmerland - Betrunken Unfall verursacht/Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Auffahrunfall

Am Dienstag hat es in Aurich einen Auffahrunfall gegeben. Eine 50-jährige VW-Fahrerin war gegen 8 Uhr auf der Straße Neue Straße unterwegs. Dass sie nach links in die Steinstraße abbiegen wollte, übersah eine 64-jährige Autofahrerin und fuhr ihr hinten auf. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden.

Aurich - Zwei Autos zusammengestoßen

In Aurich sind am Dienstag zwei Autos zusammengestoßen. Ein 58-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Straße Dreekamp in Richtung Heiratsweg. Kurz vor der Einfahrt in den dortigen Kreisverkehr musste der Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen. Ein dahinterfahrender 20-jähriger Fahrzeugführer bemerkte dies allerdings zu spät und fuhr dem VW hinten auf. Der 58-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Südbrookmerland - Betrunken Unfall verursacht

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstag einen Unfall verursacht. Ein 65-jähriger Fahrzeugführer war gegen 8.20 Uhr auf der Forlitzer Straße in Richtung Uthwerdum unterwegs. In einer Kurve kam der Mann nach rechts von der Straße ab und touchierte einen geparkten VW Golf. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,1 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls. Ein bisher unbekannter Autofahrer stieß auf einem Anwohnerparkplatz in der Schulstraße gegen einen schwarzen BMW und beschädigte das Auto an der hinteren linken Fahrzeugtür. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt. Der Unfall ereignete sich bereits in der Zeit vom 22.05.2024 bis zum 28.05.2024. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell