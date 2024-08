Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrer mit Pfefferspray verletzt

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen Jugendlichen und einen Heranwachsenden aus dem Stadtgebiet. Die beiden 17 und 19 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, zwei Radfahrer im Alter von 31 und 54 Jahren mittels Pfefferspray verletzt zu haben.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hielten die beiden Beschuldigten mit ihrem PKW am Freitagabend gegen 20:50 Uhr an einer roten Ampel in der Eisenbahnstraße. Der 31-Jährige sei mit seinem Fahrrad rechts am PKW in Richtung Schneiderstraße vorbeigefahren, um bis zur Haltelinie zu gelangen. In Höhe des Beifahrerfensters des Wagens sei er aus dem Fahrzeug heraus mit einem Pfefferspray besprüht worden, so dass seine Augen und seine Gesichtshaut augenblicklich gereizt reagiert hätten. Der nachfolgende 54-Jährige habe durch Einatmen des Gases eine Reizung des Rachens erlitten.

Im Rahmen der Fahndung konnten das Fahrzeug festgestellt und die Identität der beiden Beschuldigten in Erfahrung gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden.|pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell