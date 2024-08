POL-PPWP: Betrunkener Radler stürzt

Kaiserslautern (ots) - Sowohl im Stadtgebiet als auch außerhalb haben Teams der Polizeiinspektion 2 am Donnerstagvormittag Verkehrskontrollen durchgeführt. Zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr richteten die Einsatzkräfte zuerst in der Zollamtstraße und später an der B270 in Höhe des Gelterswoogs eine Kontrollstelle mit Beobachtungsposten ein, anschließend nahmen sie das Durchfahrtsverbot in der Fruchthallstraße ins ...

mehr