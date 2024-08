Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrollen innerorts und außerhalb

Kaiserslautern (ots)

Sowohl im Stadtgebiet als auch außerhalb haben Teams der Polizeiinspektion 2 am Donnerstagvormittag Verkehrskontrollen durchgeführt. Zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr richteten die Einsatzkräfte zuerst in der Zollamtstraße und später an der B270 in Höhe des Gelterswoogs eine Kontrollstelle mit Beobachtungsposten ein, anschließend nahmen sie das Durchfahrtsverbot in der Fruchthallstraße ins Visier. In dieser Zeit wurden insgesamt 28 Fahrer erwischt, die gegen Verkehrsregeln verstießen.

Fünf Fahrer müssen mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige und entsprechendem Bußgeld rechnen, weil sie während der Fahrt mit dem Handy am Ohr telefonierten. Sechs Fahrer mussten ein Verwarnungsgeld bezahlen, weil sie nicht angeschnallt waren. Und elf Fahrer erhielten einen Mängelbericht, weil sie entweder ihre Papiere nicht dabei hatten oder bei der Bordausrüstung Verbandskasten, Warndreieck oder Warnweste fehlten

Was das Durchfahrtsverbot in der Fruchthallstraße in Höhe der Mall betrifft, wurden sechs Fahrer festgestellt, die das Verbot ignorierten und einfach durch den gesperrten Bereich fuhren. Auch sie müssen mit Ordnungswidrigkeitsanzeigen und Bußgeldern rechnen. Darüber hinaus kommen auf zwei der erwischten E-Scooter-Fahrer weitere Konsequenzen zu, weil ihre Roller nicht versichert waren. An einem der Elektroroller war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem vergangenen Jahr angebracht, am zweiten gar kein Kennzeichen. Beide Männer müssen deshalb nun mit Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Die Weiterfahrt mit den E-Scootern wurde ihnen untersagt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell