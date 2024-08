POL-PPWP: Autoscheibe eingeschlagen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wegen eines Brandes sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagnachmittag in ein Waldgebiet bei Hochspeyer ausgerückt. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache im Bereich "Karlshübel" in der Nähe eines Vereinsheims ausgebrochen. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden, so dass sich der Schaden auf eine Fläche von rund 40 Quadratmetern auf der auch mehrere Bäume ...

