Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handtaschenräuber geschnappt

Kaiserslautern (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen hat die Polizei am Donnerstagnachmittag einen Handtaschenräuber geschnappt. Der Mann hatte kurz vor 15 Uhr in der Augustastraße einer 66-jährigen Frau die Handtasche entrissen und war davongerannt.

Zeugen verständigten umgehend die Polizei, einer folgte dem Täter in sicherem Abstand zu Fuß und konnte so die ausgerückte Streife zum Aufenthaltsort des Verdächtigen lotsen. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Räuber kurz darauf fest. Die geraubte Handtasche samt Inhalt hatte er noch bei sich.

Der 18-Jährige wurde zunächst für weitere Ermittlungen und erkennungsdienstliche Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Nach Rücksprache mit der Justiz wurde der Mann letztlich wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Ob der 18-Jährige auch als Täter für die beiden Handtaschenraube am Mittwoch in der Innenstadt in Frage kommt (wir berichteten: https://s.rlp.de/XLuCZES), ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. |cri

