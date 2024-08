Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Maisfeld mutwillig beschädigt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen ein Maisfeld mutwillig beschädigt. Wie der Besitzer am Donnerstag bei der Polizei anzeigte, wurde das Feld im Bereich "Am Pulverhäuschen" offensichtlich mit einem Fahrzeug "durchpflügt". Über eine Länge von mehreren hundert Metern seien dabei auf der Breite eines Pkw unzählige Maispflanzen "umgemäht" und dadurch unbrauchbar gemacht worden. Der Sachschaden liegt nach Angaben des Betroffenen im vierstelligen Bereich.

Aufgrund von Zeugenhinweisen dürfte die Tatzeit in der Nacht von Sonntag auf Montag (18./19. August 2024) zwischen 23 und 6 Uhr liegen. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist und die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

