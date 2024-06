Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: (Kinder-)Überraschung in der Tankstelle

Schwabhausen (ots)

Vermutlich schwelkte ein 53-jähriger Mann einen Tag nach dem internationalen Kindertag selbst noch in Erinnerungen an längst vergangene Tage. Am Sonntagmittag verspeißte jener nämlich ein Kinder-Überraschungsei in einer Tankstelle in Schwabhausen. Bezahlt hatte der alkoholsierte Mann das Schokoladenei jedoch nicht. Da er zudem auch der Aufforderung des Mitarbeiters, die Tankstelle zu verlassen, nicht folgte, wurde durch die eingesetzten Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch eingeleitet. Was in dem Überraschungsei war, wollte der Täter den Beamten nicht verraten.

