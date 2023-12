Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

Rüsselsheim/Bauschheim (ots)

Rüsselsheim/Bauschheim

Am Freitag den 01.12.2023 kam es in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:15 Uhr zu einem Unfall beim Ein-oder Ausparken. Hierbei beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten schwarzen Audi A4, welcher auf einem Parkplatz des Globus-Einkaufsmarktes in Bauschheim abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 1000 Euro. Wer kann durch mögliche Beobachtungen Angaben zum Verursacher-Fahrzeug und ggf. zu dem Fahrer machen?

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142 696-0 entgegen.

gef Schäberle, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell