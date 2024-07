Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.07.2024 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gemmingen: Kompressor in Brand geraten

In Gemmingen geriet am Dienstagvormittag ein Baukompressor in Brand. Gegen 11.15 Uhr begann die Maschine, welche auf einem Pritschenwagen auf einer Baustelle in der Eppinger Straße stand, zunächst zu qualmen. Kurz darauf konnten die ersten Flammen wahrgenommen werden. Ein Bauarbeiter versuchte das Feuer mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Dies misslang, weshalb die Feuerwehr hinzugerufen wurde. Durch diese konnte der Brand gelöscht und ausgelaufener Dieselkraftstoff von der Straße entfernt werden. Bei dem vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelösten Feuer brannten der Baukompressor sowie der Pritschenwagen komplett aus. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

Bad Rappenau: Altreifen auf Feldweg entsorgt - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person entsorgte in den vergangenen Wochen mehrere Autoreifen und ein leeres Ölfass auf einem Feldweg zwischen Babstadt und Treschklingen. Am Samstag, den 20. Juli wurden die insgesamt 62 Reifen sowie das Ölfass seitlich des Feldwegs in einem Maisfeld und im Grünstreifen aufgefunden. Alle Gegenstände wurden durch Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Bad Rappenau entfernt. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Reifen und des Fasses machen können, oder in den letzten Wochen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Gewann "Am Bonfelder Weg" gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden. Neckarsulm: Auf Bahngleisen herumgelaufen und Widerstand geleistet

Am frühen Mittwochmorgen wurden der Polizei mehrere Personen im Gleisbett zwischen dem Neckarsulmer Bahnhof und einer Tankstelle gemeldet. Nachdem die Strecke umgehend für den Zugverkehr gesperrt wurde, konnten drei Personen an der Unterführung des Bahnhofs angetroffen und kontrolliert werden. Die beiden 28 und 29 Jahre alten Männer und eine 18-jährige Frau standen unter Alkoholeinfluss. Im Rahmen der Kontrolle wurde der Älteste zunehmend aggressiv gegenüber den Beamten, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Während des Transports zur Dienststelle leistete der Mann im Streifenwagen erheblich Widerstand gegen die Maßnahmen. Auch bei der anschließenden Haftfähigkeitsuntersuchung durch einen Arzt setzten sich die Widerstandshandlungen des 29-Jährigen fort. Da sich der Mann augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde niemand.

Neckarsulm-Obereisesheim: Kompletträder von Zugmaschinen gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte montierten in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Kompletträder von zwei Zugmaschinen in Obereisesheim ab. Zwischen Montagabend, 22 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 Uhr, machten sich die Täter an den auf einem Firmengelände in der Neckargartacher Straße geparkten Neufahrzeugen zu schaffen. Vermutlich wuchteten sie die beiden Mercedes Actros mittels eines Hydraulikhebers an und montierten im Anschluss vier Kompletträder ab. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07063 93340 beim Polizeiposten Bad Wimpfen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell