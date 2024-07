Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.07.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Bettingen: Mehrere Verstöße bei stationärer Kontrolle

Beamte des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim führten am Montagvormittag gemeinsam mit Kräften des Polizeireviers Wertheim eine stationäre Kontrolle in Wertheim-Bettingen durch. In der Zeit von 10.15 Uhr bis 12 Uhr wurde in der Straße "Blättleinsäcker" mit dem Schwerpunkt Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Dabei war eine Person unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. Sieben Verstöße wurde gegen Sozialvorschriften im Straßenverkehr angezeigt und drei Verwarnungen ausgestellt, da Fahrer nicht angeschnallt waren.

Wertheim: Mögliche Giftköder ausgelegt

Das Polizeirevier Wertheim erreichten Hinweise über mögliche ausgelegte Giftköder unter anderem im Bereich Bestenheid, Main-Tauber-Halle, Mainfähre Mondfeld und Reicholzheim. In einem Fall wurden Köder mit einem Nagel und einer Schnur an Bäumen angebracht. Hinweise zu möglichen Tätern oder weiteren Fällen werden durch das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell