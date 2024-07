Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.07.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag vergangener Woche wurde eine Fahrradfahrerin verletzt. Die Frau radelte gegen 6.40 Uhr auf der Hintertorstraße in Heilbronn und wollte nach rechts in die Schafhausstraße abbiegen. Am Fahrbahnrand stand zeitgleich ein Opel mit einer 48-Jährigen am Steuer. Die 49 Jahre alte Fahrradfahrerin nahm wahr, dass der Pkw sich bewegte und legte eine Vollbremsung ein. Dabei stürzte sie über ihren Lenker und blieb mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn liegen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Entgegen der Aussagen der Fahrradfahrerin, gab die 48-Jährige an der Opel habe sich nicht bewegt. Da sich die Aussagen der Beteiligten zum Unfallhergang unterscheiden, hofft die Polizei auf Zeugen. Hinweise werden vom Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegengenommen.

A81/ Ilsfeld: Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn

Am Montag kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei auf der A81 bei Ilsfeld die Geschwindigkeit von über 12.000 Fahrzeugen. Zwischen 8.30 Uhr und 14.30 Uhr überprüften die Polizisten ob sich die Fahrzeugführer in Richtung Stuttgart an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 Kilometern pro Stunde für Pkw und von 80 Kilometern pro Stunde für Lkw hielten. Das taten auch die meisten. 261 Fahrzeuglenker überschritten die zugelassene Höchstgeschwindigkeit, drei davon um so viel, dass sie nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Der Tagesschnellste war dabei mit knapp 174 km/h unterwegs.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruchsversuch auf Friedhofsgelände gesucht

Unbekannte drangen am Wochenende auf den Hof des Heilbronner Hauptfriedhofs vor und versuchten gewaltsam eine Garage zu öffnen. Zwischen 16 Uhr am Freitagnachmittag und 6.15 Uhr am Montagmorgen betraten der oder die Täter das Gelände in der Wollhausstraße und machten sich an der Garage zu schaffen. Nachdem alle Versuche scheiterten das Tor zu öffnen, begaben sich die Unbekannten zu einem in der Nähe stehenden Bagger und entwendeten daraus rund 50 Liter Kraftstoff. Es entstand ein Schaden, den die Polizei ersten Schätzungen nach mit rund 500 Euro beziffert. Zeugen, die am Wochenende auf dem Friedhofsgelände verdächtige Personen beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde ein 32-Jähriger am Montagabend nach einem Unfall im Heilbronner Kälberweg in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann war am Abend auf seinem E-Scooter hangabwärts unterwegs, als er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und stürzte. Zeugen fanden den Mann gegen 21.45 Uhr verletzt auf der Straße liegend und informierten die Einsatzkräfte. Der 32-Jährige erlitt schwerste Verletzungen. Bei der Durchsuchung des Mannes nach Dokumenten zur Identitätsfeststellung fanden die Beamten eine größere Menge Cannabis, die über die erlaubten 25 Gramm hinausgeht. Der Mann muss sich nun nicht nur auf seine Genesung konzentrieren, sondern auch mit einer Anzeige wegen der Drogen in seiner Tasche rechnen.

B27/ Gundelsheim: E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall mit vier beteiligte Fahrzeugen wurde am späten Montagnachmittag auf der Bundesstraße 27 bei Gundelsheim ein 49-Jähriger verletzt. Der Mann war mit seinem Fiat gegen 17.30 Uhr von Mosbach in Richtung Heilbronn unterwegs und wollte in Gundelsheim nach links abbiegen. Dabei übersah er wohl den entgegenkommenden Porsche eines 35-Jährigen. Der Fiat kollidierte mit dem Porsche, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen hinter dem Fiat stehenden Audi geschleudert wurde. Der Fiat wurde ebenfalls abgewiesen und prallte gegen einen Transporter, der sich von der Mühlstraße kommend der Kreuzung angenähert hatte. Der Transporter, war das einzige der vier Fahrzeuge, das nach dem Unfall noch fahrbereit war. Die anderen mussten abgeschleppt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens oder der Schwere der Verletzungen des 49-Jährigen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

