Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.07.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Aus Verkaufsautomaten Ware herausgeschüttelt - Zeugen gesucht

Unbekannte stahlen in den vergangenen Wochen mehrere Waren aus einem Verkaufsautomaten in Öhringen. Die Diebe rüttelten offenbar so lange an dem circa 400 Kilogramm schweren Verkaufsautomaten in der Pfaffenmühlweg, sodass die Ware im Inneren in das Ausgabefach fiel. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurden aufgenommen. Das Polizeirevier Öhringen bittet Zeugen, die Angaben zu dem Fall machen können, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

Öhringen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag verursachte ein Unbekannter einen Verkehrsunfall in Öhringen und flüchtete anschließend. Zwischen 18.30 Uhr und 7 Uhr touchierte die Person mit einem Fahrzeug den am Fahrbahnrand der Hauffstraße geparkten VW. Anstatt den Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr der Verursacher davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Pfedelbach: Berauscht mit dem Auto unterwegs

Im Verdacht unter dem Einfluss von Drogen mit dem Auto in Pfedelbach unterwegs gewesen zu sein, steht nun ein 26-Jähriger. Der Mann war in der Nacht von Montag auf Dienstag mit seinem Opel in der Heuholzer Straße unterwegs und wurde von Polizeibeamten kontrolliert. Bei der Überprüfung kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte, da er typische Symptome aufwies. Der Mann musste daraufhin in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Seinen Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben.

Waldenburg: Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Diebe gelangten vergangene Woche in Waldenburg unbemerkt in einen geparkten Pkw und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Das Auto stand zwischen dem 24. Juli 2024 und dem 28. Juli 2024 auf einem Parkplatz in der Straße "Neumühle". Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Unbekannten zu dem Wagen, verschafften sich Zutritt zum Fahrzeuginneren und entwendeten einen Geldbeutel samt Inhalt. Zeugen, die Angaben zu dem Pkw-Aufbruch machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell