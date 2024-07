Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.07.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg-Ernsbach: Gebäudebrand

Am Montagabend gegen 16.55 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei zu einem Gebäudebrand eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Straße "Sausenwiesen" in Forchtenberg-Ernsbach aus. Bereits während der Anfahrt zu dem brennenden Gebäude konnten die Einsatzkräfte eine schwarze Rauchsäule erkennen. Beim Eintreffen am Einsatzort stand eine Halle, in dem sich unter anderem circa 20 Rinder, mehrere Maschinen, Heuballen und diverse Werkzeuge befanden, im Vollbrand. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind die Nutztiere innerhalb des Gebäudes verendet. Bei dem Gebäudebrand wurde eine Person leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Ursache des Brandes ist noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen, die noch andauern.

