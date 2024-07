Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.07.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Niedernhall: Vergessenes Essen führte zu Feuerwehreinsatz

Eine eingeschaltete Herdplatte und ein darauf vergessener Kochtopf, führte zu erheblicher Rauchentwicklung und löste am Sonntagabend, gegen 19:30 Uhr, in Niedernhall einen Feuerwehreinsatz aus. Mit 30 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen rückte die Feuerwehr von Niedernhall in die Bachwiesenstraße zum dortigen Seniorenheim aus. Sachschaden gab es keinen, verletzt wurde auch niemand. Künzelsau: Fehler beim Abbiegen, mehrere Leichtverletzte Beim Abbiegen auf ein Tankstellengelände in der Mergentheimer Straße in Künzelsau, übersah der 38-jährige Fahrer eines Mercedes vermutlich einen entgegenkommenden Audi. Der Audi, mit insgesamt vier Personen besetzt, kollidierte hierbei frontal mit dem Mercedes, dessen Fahrer zunächst bis zum Stillstand abgebremst hatte. Der 39-jährige Audi-Lenker ging daher davon aus, dass ihm dadurch die Vorbeifahrt gewährt wird, was jedoch nicht so war. Im Moment als beide Fahrzeuge auf ungefähr derselben Höhe waren fuhr der GLC Fahrer los. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt, sodass neben vier Rettungswägen, einem Notarzt, dem THW auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort waren. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Fahrzeugen von über 10.000 Euro. Schöntal: Teures Schläfchen Weil ein Mann bei laufendem Motor am Steuer seines Wagens in Schöntal eingeschlafen war, muss er aufgrund seiner Alkoholisierung nun mit fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen rechnen. Zeugen meldeten das Fahrzeug mit dem schlafenden Fahrer am frühen Samstagmorgen. Der Motor war am Laufen und die Beleuchtung eingeschalten. Mehrere Indizien sprachen dafür, dass unmittelbar vor dem Einschlafen eine Fahrt mit dem Pkw stattgefunden hatte. Geweckt werden konnte der Betroffene nur schwer. Der Grund hierfür waren knapp 2,7 Promille die ein später durchgeführter Alkoholtest zum Vorschein brachte. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und nun möglicherweise mit führerscheinrechtlichen Folgen rechnen. Die Polizei sucht hierbei weitere Zeugen. Wem im Bereich Schöntal am Samstagmorgen, gegen 3 Uhr ein BMW in auffälliger Weise entgegenkam, wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Künzelsau, Telefonnummer 07940 9400, zu melden.

Kupferzell: Pkw hing über eine Mauer

Im rechten Winkel zur Öhringer Straße hing am Freitagabend ein Jaguar in Kupferzell. Der 52 Jahre alte Fahrer hatte zuvor versucht vom Parkplatz einer Firma über eine circa 80 Zentimeter hohe Mauer auf die Straße zu gelangen. Der Pkw setzte jedoch mit dem Heck auf der Mauer auf, sodass dies misslang. Der 51-Jährige befand sich beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung nicht mehr im Fahrzeug, sondern stürzte in diesem Moment selbst die Mauer hinunter wobei er sich am Kopf verletzte. Sämtlichen polizeilichen Maßnahmen konnte der stark betrunkene Betroffene nicht mehr folgen, eine Blutprobe wurde ihm trotzdem entnommen. Warum keiner der offenbar ebenfalls von einer Betriebsfeier kommenden und sich auf dem Parkplatz befindlichen Zeugen die Fahrt im Vorfeld unterbunden hat ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten.

Bretzfeld: Krad-Fahrer leichtverletzt

Vermutlich aufgrund von nichtangepasster, zu hoher Geschwindigkeit, kam ein 29-jähriger Krad-Lenker am Sonntagnachmittag bei Bretzfeld von der Fahrbahn ab. Er war zuvor von Dimbach in Richtung Schwabbach unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seine Yamaha und geriet in den Grünstreifen, wo er stürzte. Die Feuerwehr war mit 29 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort, ebenfalls ein Rettungswagen und ein Notarzt. Glücklicherweise erlitt der Fahrer nur leichte Verletzungen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen der Polizei derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Bretzfeld: Reiseverkehr unter der Lupe

Zu Beginn der Feriensaison nahm die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg in Kooperation mit Beamten aus Tauberbischofsheim und Ludwigsburg am Freitagnachmittag den Fernreiseverkehr unter die Lupe. Zwischen Bretzfeld und Öhringen kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 31 Fahrzeuggespanne, überwiegend Wohnwägen und 29 Wohnmobile. Zweimal waren die Betroffenen ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs, sieben Mal lag eine geringfügige Überladung vor. Neben drei Verstößen gegen das Güterkraftverkehrsgesetz, mussten noch weitere vier Mal ein technischer Fahrzeugmangel beanstandet werden. Sämtliche Fahrzeugführer mit einer ausreichenden Fahrerlaubnis konnten ihre Fahrt fortsetzen. Hierzu waren die Fahrzeugführer gezwungen ihre Ladung im Gespann anders zu verteilen oder zu entsorgen.

