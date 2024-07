Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis

Obrigheim: Tragischer Verkehrsunfall Die Rettungsleitstelle des Neckar-Odenwald-Kreises verständigte das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsdium Heilbronn gegen 09.10 Uhr über einen Einsatz von Rettungsdienst und Notarzt bei einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Nach den ersten Feststellungen vor Ort befuhr ein 21-jähriger Motorradlenker die B292 zwischen Neckarelz und Obrigheim. Offenbar fuhr der Motorradfahrer mit seiner BMW hinter mehreren Pkw her, als einer bzw. mehrere Pkw nach rechts abbiegen wollen. Dies erkannte der junge Mann wohl zu spät und fuhr von hinten auf einen der verlangsamenden Pkws auf. Der Zustand des 21-jährigen verschlechterte sich noch an der Unfallstelle rapide und es musste dort bereits mit der Reanimation begonnen werden. Kurze Zeit später verstarb er jedoch an seine Verletzungen im Krankenhaus. Zur Aufnahme des Verkehrsunfalles wurde die zuständige Verkehrspolizei verständigt. Das Polizeirevier Mosbach war mit zwei Streifen an der Unfallstelle im Einsatz.

