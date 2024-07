Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.07.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Ohne Führerschein auf dem Motorroller

Eine 18-Jährige lieferte sich am Samstagabend in Wertheim eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Einer Streife war ihr Motorroller gegen 22 Uhr auf der Miltenberger Straße in Wertheim-Nassig aufgefallen, da ein Rücklicht daran defekt war. Als die Polizisten die junge Frau anhalten wollten, gab sie Gas und fuhr mit ihrem Roller davon. Nach einer Verfolgung durch Nassig und die umliegenden Feldwege, wurde der Frau schließlich der Weg mit einem Streifenwagen versperrt, woraufhin der Roller gestoppt werden konnte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde auch schnell der Grund für die Flucht klar. Die 18-Jährige ist nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis und auch die am Roller angebrachten Kennzeichen sind eigentlich auf ein anderes Fahrzeug zugelassen. Sie muss nun mit Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung rechnen.

Ahorn: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Motorradfahrer wurde am Sonntagnachmittag bei einem Unfall bei Ahorn verletzt. Der 67-Jährige fuhr gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 2835 von Heckfeld kommend in Richtung Buch. An der Einmündung zur Landesstraße 597 wollte der Motorradfahrer auf diese abbiegen, übersah aber wohl den dort fahrenden BMW eines 75-Jährigen. Das Motorrad kollidierte seitlich mit dem Pkw, woraufhin der 67-Jährige zu Boden stürzte. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Über die Schwere der entstandenen Verletzungen können derzeit keine Angaben gemacht werden. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von rund 6.000 Euro. Lauda-Königshofen: Mann schlägt Kind auf Fahrrad

Völlig unvermittelt schlug am Sonntagnachmittag ein 44-Jähriger einen 7-jährigen Fahrradfahrer bei Lauda-Königshofen. Der Junge radelte gegen 16 Uhr mit seiner Mutter am Fahrradweg parallel zur Straße am Wörth. Als die beiden an der dortigen Brücke die Tauber querten, kamen sie an dem 44-Jährigen vorbei, der plötzlich mit einem schwarzen Gegenstand ins Gesicht des vorbeifahrenden Jungen schlug. Der 7-Jährige geriet ins Straucheln, konnte sich aber gerade noch auf seinem Fahrrad halten. Er zog sich durch den Schlag leichte Verletzungen zu. Nachdem die Mutter die Polizei informiert hatte, beleidigte er die Frau zunächst. Die dazu geeilten Polizisten konnte den Mann schließlich antreffen und stellten fest, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und außerdem fast 2,4 Promille Alkohol im Blut hatte. Er wurde in ärztliche Betreuung übergeben.

Grünsfeld: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Bei einem Einbruch in eine Firma in Grünsfeld stahlen Unbekannte am Wochenende vier Firmenfahrzeuge. Die Täter verschafften sich zwischen 15.30 Uhr am Samstagnachmittag und 11 Uhr am Sonntagvormittag gewaltsam Zugang zu dem Gelände in der Wütschner Straße. Im Inneren öffneten die Einbrecher einen Schlüsselkasten und entnahmen Fahrzeugschlüssel, mit deren Hilfe sie schließlich die vier Transporter der Marken Fiat, Renault und Iveco entwendeten. Der Diebstahlschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Wütschner Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 an die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim zu wenden.

Igersheim: Nach Unfallflucht von Polizei aufgegriffen

Schäden in Höhe von fast 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen. Ein 22-Jähriger war mit seinem VW gegen 6.45 Uhr auf der Landesstraße 2251 unterwegs, als er bei Igersheim die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen mehrere Verkehrsschilder am Straßenrand prallte. Anstatt den Unfall zu melden, befreite sich der junge Mann aus seinem Fahrzeug und lief davon. Nach Zeugenhinweisen konnte der Unfallfahrer schließlich in der Igersheimer Ortsmitte in der Nähe des Marktplatzes angetroffen werden. Dabei stellten Polizisten fest, dass der 22-Jährige stark nach Alkohol roch. Er verweigerte einen Atemalkoholtest, musste aber trotzdem im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis und mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell