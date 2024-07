POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.07.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.07.2024

Oedheim: Roter VW Fox-Lenker gefährlich unterwegs

Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden durch den 69 Jahre alten Fahrer eines VW Fox am Freitagabend im Bereich Oedheim gefährdet. Der Mann war gegen 23 Uhr auf der Landesstraße 1088 von Neuenstadt in Richtung Oedheim unterwegs. Hierbei fiel einem Zeugen die schlingernde Fahrweise des Mannes auf. Der 69-Jährige fuhr auf dem Weg in Richtung Obergriesheim wiederholt in Schlangenlinien, teilweise sogar komplett auf der Gegenfahrbahn und kollidierte beinahe mit einem Poller. An der Ortsausfahrt Oedheim stieß er fast mit einem entgegenkommenden Bus zusammen und bei Obergiesheim entging er knapp einem Unfall mit einem schwarzen Pkw. An seiner Wohnanschrift in Gundelsheim benötigte der Mann mehrere Anläufe um in seine Garage einzuparken. Die Streife konnte bei dem 69-Jährigen deutliche Anzeichen auf einen Einfluss durch Alkohol feststellen, weshalb er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Nun sucht das Polizeirevier Neckarsulm nach Zeugen und insbesondere den Fahrern des Busses und des schwarzen Pkws, der dem roten VW Fox in Obergriesheim entgegenkam. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Obersulm-Sülzbach: Gartenhaus in Brand geraten

Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein Gartenhaus in Obersulm-Sülzbach am Sonntagabend in Brand. Das Häuschen in der Wimmentaler Straße nahe der Bahngleise stand beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 22 Uhr bereits in Vollbrand. Diese konnte das Feuer löschen, jedoch entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Bad Friedrichshall: Nach Diebstahl Widerstand geleistet

Ein 20-Jähriger entwendete am Sonntagabend ein Fahrrad in Bad Friedrichshall - Jagstfeld und leistete später Widerstand gegen Polizeibeamte. Der Mann machte sich gegen 18.15 Uhr an dem in der Straße "Am Schachtsee" abgestellten Fahrrad zu schaffen. Hierzu brach er das Schloss mit einem Multitool auf und flüchtete mit dem Fahrrad vom Tatort, wobei er von einem Zeugen beobachtet und aufgehalten werden konnte. Die hinzugerufenen Beamten fanden bei einer Durchsuchung das Multitool auf und beschlagnahmten es. Das Fahrrad war von dem 20-Jährigen bereits zerkratzt worden. Während der Festnahme leistete der Mann Widerstand gegen die Beamten. Verletzt wurde dabei niemand. Der Dieb wurde nach Beendigung der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Mann mit Messer in Waffenverbotszone unterwegs

Nach einer Bedrohung in einer Gaststätte am Freitagnachmittag holte ein 56-Jähriger in Heilbronn ein aufgeklapptes Messer gegenüber von Polizeibeamten aus seiner Jackentasche. Der Mann befand sich gegen 15.30 Uhr in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße, wo er mit einem anderen Mann in Streit geriet. Er soll anderen Gästen mit einem Barhocker gedroht und ein Messer gezückt haben. Zur Anzeigenaufnahme baten die eingetroffenen Beamten den Mann aus der Gaststätte. Auf dem Gehweg, innerhalb der dortigen Waffenverbotszone, holte der 56-Jährige unaufgefordert ein Messer mit zwei ausklappbaren Klingen aus seiner Jackentasche. Erst nach lautstarker Aufforderung durch die Polizisten legte er es ab. Da die Klingellängen jeweils über 4 Zentimeter liegen, wurde das Messer beschlagnahmt. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen wegen des Verstoßes innerhalb der Verbotszone sowie der Bedrohung rechnen. Verletzt wurde beim Einsatz niemand.

