Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.07.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Aus dem Fahrzeug geschleudert - Sicherheitsgurte nicht angelegt Am Sonntagnachmittag wurden ein 25-jähriger Autofahrer und sein 57-jähriger Beifahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 bei Buchen aus dem Fahrzeug geschleudert. Gegen 15 Uhr waren die beiden Männer in dem Renault Megan Cabriolet auf der Bundesstraße zwischen Buchen und Mosbach unterwegs. Zwischen den Einmündungen nach Mudau und Einbach geriet der 27-Jährige mit seinem Wagen auf der Fahrbahn zu weit nach rechts, woraufhin er wohl schlagartig nach links lenkte, um ein Touchieren der rechten Leitplanke zu vermeiden. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über den Renault, schleuderte über die Gegenspur der Bundesstraße und fuhr eine circa fünf Meter tiefe Böschung hinab. Der Pkw prallte gegen das Erdreich, woraufhin die beiden nicht angeschnallten Insassen aus dem Wagen geschleudert wurden. Durch den Unfall erlitten beide Personen schwere Verletzungen und mussten durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, der auf mindestens 10.000 Euro geschätzt wird. Im Verlauf der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass der 25-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Unfallermittlungen dahingehend dauern noch an. Die Bundesstraße 27 war während der Rettungsmaßnahmen und Verkehrsunfallaufnahme komplett gesperrt und erst wieder gegen 18 Uhr befahrbar.

Walldürn: Motorradfahrer schwer verletzt Vermutlich führte die Unaufmerksamkeit einer 21-jährigen Autofahrerin zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer bei Walldürn. Am Sonntagabend, gegen 17.50 Uhr, bog die junge Fahrerin mit ihrem Opel Agila an der Anschlussstelle "Walldürn-Mitte" auf die Bundesstraße 27 ein. Hierbei übersah sie vermutlich den bereits auf der Bundesstraße fahrenden Motorradfahrer. Der 62-Jährige prallte mit seiner Kawasaki gegen das Auto. Das Motorrad und der Mann wurden in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Der Kradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die 21-Jährige und ihr 20-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Die Bundesstraße 27 war während der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme für circa zwei Stunden komplett gesperrt.

Neunkirchen: Missbrauch von Notrufen

Unbekannte lösten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Feuerwehreinsatz in einem Hotel in Neunkirchen aus. Gegen 3.25 Uhr schlugen die Täter das Glas eines manuellen Brandmelders ein und drückten den dahinter befindlichen Knopf. Die alarmierte Feuerwehr konnte lediglich den ausgelösten Brandmelder, aber kein Feuer in dem Gebäude entdecken. Die Ermittlungen wegen des Missbrauchs von Notrufen wurden eingeleitet und dauern noch an. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Aglasterhausen, Telefon 06262 9177080, in Verbindung zu setzen.

Mosbach: Einbruch in Kellerräume - Zeugen gesucht Unbekannte verschaffte sich am vergangenen Wochenende unbemerkt Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in Mosbach. Zwischen Samstag um 18 Uhr und Sonntag um 7 Uhr drangen die Täter in das Wohnhaus in der Böhmerwaldstraße ein. Im Inneren begaben sie sich in den Keller, brachen mehrere Kellerabteile auf und nahmen verschiedene Gegenstände, unter anderem eine Abgas- und eine Fußrastenanlage eines Motorrads sowie Werkzeuge mit. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.300 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Aglasterhausen: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht Am vergangenen Wochenende verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Aglasterhausen. Zwischen Samstag um 17 Uhr und Sonntag um 11 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster des dortigen Wintergartens in der Breitenbronner Straße auf und stiegen anschließend in das Haus ein. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar. Offenbar nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, sind Bestandteile der Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder im Bereich der Breitenbronner Straße eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach-Neckarelz: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren Ein 41-Jähriger steht seit der Nacht von Samstag auf Sonntag im Verdacht berauscht und ohne gültige Fahrerlaubnis mit einem Pkw in Mosbach-Neckarelz gefahren zu sein. Der Mann wurde gegen 23.30 Uhr mit seinem Seat in der Lindengasse kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und Anzeichen einer Beeinflussung von Drogen aufwies. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain. Der 41-Jährige musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss sich nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Haßmersheim-Hochhausen: Einbruch in Freibadkiosk - Zeugen gesucht Ziel von Einbrechern war ein Kiosk in Haßmersheim-Hochhausen in der Nacht von Freitag auf Samstag. Zwischen 19.50 Uhr und 7.50 Uhr rissen die Unbekannten den Rollladen des Freibadkiosk in der Hauptstraße ab, um anschließend das Fenster gewaltsam zu öffnen. Aus dem Inneren wurden Bargeld, Zigaretten sowie Getränke entwendet. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell