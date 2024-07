Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen

FW LK Neunkirchen: Wohnhaus nach Kellerbrand unbewohnbar

Neunkirchen (ots)

Neunkirchen. In der Neunkircher Spielmannstraße musste die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen am Dienstagnachmittag, 2. Juli einen Kellerbrand in einem Einfamilienhaus löschen. Ein Hausbewohner, der sich im Keller befunden hatte, wurde durch den Brand verletzt und musste ins Krankenhaus. Zwar beschränkte sich der eigentliche Brand auf den Keller, der giftige Brandrauch breitete sich jedoch in das gesamte Haus aus. Insbesondere wegen der Rauchschäden ist das Haus aktuell nicht mehr bewohnbar.

Als die gegen 15:30 Uhr alarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen in der Spielmannstraße eintrafen drang bereits dichter Rauch aus der Haustür und den Kellerfenstern des Einfamilienhauses. Ein Hausbewohner konnte sich selbst vor dem Feuer aus dem Keller retten und musste noch vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Er wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahes Krankenhaus eingeliefert. Alle weiteren Personen konnten das Haus unverletzt verlassen.

Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr ging umgehend zur Brandbekämpfung in den Keller vor. In der Regel stellen Kellerbrände Feuerwehrleute vor große Herausforderung, weil sich Hitze und Rauch in den engen und oft verwinkelten Kellerräumen stauen und durch die häufig nur sehr kleinen Kellerfenster nur bedingt abziehen können. In der Spielmannstraße gelang es den Feuerwehrleuten zügig den Brand unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen. Parallel zur Brandbekämpfung leitete die Feuerwehr auch Maßnahmen zur Beseitigung der massiven Rauchausbreitung im gesamten Haus ein. Mit einem Überdrucklüfter - einem sehr leistungsstarken Ventilator - konnte der Brandrauch aus dem Haus gedrückt werden. Aufgrund der Brand- und Rauchschäden ist das Wohnhaus vorerst nicht mehr bewohnbar. Kurzfristig konnten die Hausbewohner bei Bekannten unterkommen.

Die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen befand sich in der Spielmannstraße mit ihren hauptamtlichen Kräften sowie den Löschbezirken Neunkirchen-Innenstadt und Wellesweiler im Einsatz. Auch Rettungsdienst und Polizei rückten zu dem Brand in die Spielmannstraße aus. Gegen 17:15 Uhr konnte die Feuerwehr ihren Einsatz in der Spielmannstraße beenden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell