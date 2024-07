Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.07.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Assamstadt: Einbruch in Grundschule

Ein Unbekannter verschaffte sich in der Nacht auf Montag Zutritt zur Grundschule in Assamstadt. Der Täter hebelte zwischen 10 Uhr am Sonntag und 7.45 Uhr am Montag die Nebentüre des Gebäudes im Wännleinweg auf. Im Inneren durchsuchte er mehrere Räume und bohrte weitere Schlösser auf. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

