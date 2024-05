Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall eskaliert

Erfurt (ots)

Freitagnachmittag eskalierte ein Verkehrsunfall in der Johannesstraße in Erfurt. Eine 38-Jährige hatte beabsichtigt die Straße zu überqueren, als ein Autofahrer losfuhr. Der Unbekannte fuhr gegen die Fußgängerin und verletzte sie dadurch leicht. Anschließend entfachte ein Streit zwischen den beiden, in deren Folge der Autofahrer ausstieg. Als er wieder einsteigen und wegfahren wollte, stellte sich die Frau in die Tür. Mehrfach versuchte der Mann die Tür zu schließen und stieß diese dabei gegen die 38-Jährige. Anschließend flüchtete er. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. (SE)

