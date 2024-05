LPI-EF: Vermisster 62-Jäheiger wohlbehalten angetroffen.

Erfurt (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag machte sich ein hungriger Täter in der Erfurter Innenstadt an einer Grundstückszufahrt zu schaffen. Während des Einbruchsversuchs machte ein wachsamer Bürger auf sich aufmerksam. Der Etappte flüchtete überstürzt und verlor hierbei seinen angebissenen Keks. Dieser ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

