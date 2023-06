Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bundesstraße 427/Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Schindhard (ots)

Am Montag, 26.06.2023, gegen 15.05 Uhr hielt ein PKW Toyota Hilux hinter einer Rechtskurve an der rotlichtzeigenden Wanderbaustellenampel auf der B 427 zwischen Dahn und Busenberg. Hinter ihm wartete ein Motorrad Kawasaki. Eine in Fahrtrichtung Busenberg fahrende 34-jährige Motorradfahrerin bemerkte die beiden stehenden Fahrzeuge zu spät und bremste ihr Zweirad Honda stark ab. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Kraftrad, streifte die Kawasaki und fuhr auf das Heck des Toyota auf. Dadurch kam der Kawasaki-Fahrer zu Fall, blieb aber unverletzt. Die Fahrerin der Honda trug Verletzungen davon und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500.- Euro. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell