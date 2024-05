Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: "Obstbrand verhindert"

Erfurt (ots)

In den Morgenstunden des 5. Mai 2024 löste ein Brand in der Ortslage Stotternheim den Einsatz der Berufsfeuerwehr Erfurt aus. Die Markise sowie Teile der Holzverkleidung einer Obstverkaufshütte mussten gegen 5:00 Uhr gelöscht werden. Im Rahmen erster Ermittlungen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter mittels Brandbeschleuniger das Feuer legten. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Erfurt ermittelt nun wegen Brandstiftung. Sollten Sie Hinweise tätigen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, welche in Zusammenhang mit der Straftat stehen, bittet die Thüringer Polizei unter der Vorgangsnummer 115166/2024 um ihre Mithilfe. (PH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell