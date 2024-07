Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.07.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Osterburken: Biberdamm widerrechtlich entfernt

Den Lebensraum eines streng geschützten Bibers zerstörte ein Unbekannter im Zeitraum zwischen dem 12.07.24 und dem 26.07.24 in Osterburken-Schlierstadt am Schlierbach. Entlang des Baches in Richtung Eberstadt, im Gewann Käswiesen und Hellen Brünnle, auf einer Strecke von etwa einem Kilometer, entnahm der Täter vermutlich mit einem Frontlader mehrere Biberdämme. Der Damm oberhalb des Rückhaltebeckens, der Hauptdamm rund 100 Meter oberhalb der Brücke und der Damm an der Gemarkungsgrenze zu Eberstadt wurden zerstört und das hölzerne Dammmaterial an den Ufern abgelegt. Wer kann Hinweise zum Täter geben? Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt der Polizei Tauberbischofsheim nimmt Hinweise unter 09341 810 entgegen.

Gem. § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von wildlebenden Tieren der streng geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Dies stellt eine Straftat dar.

Hüffenhardt: Alleinbeteiligt mit Motorrad gestürzt

Der 24 Jahre alte Fahrer einer KTM wurde bei einem Sturz am Montagabend bei Hüffenhardt verletzt. Er befuhr gegen 20.45 Uhr die Kreisstraße 3941 in Richtung Kälbertshausen. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn ab und stürzte im Grünstreifen zu Boden. Er wurde leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Kraftrad wird auf rund 1.200 Euro geschätzt und es musste abtransportiert werden.

Mosbach: Mitarbeiter von Schnellrestaurant geschlagen

Das Polizeirevier Mosbach sucht Zeugen, nachdem Unbekannte einen 23-jährigen Mitarbeiter eines Fastfood-Restaurants am Montag in Mosbach schlugen. Drei bisher unbekannte Personen befanden sich im Zeitraum von 17 bis 22.30 Uhr im Bereich des Drive-Ins in der Neckarelzer Straße. Sie saßen auf den dortigen Bänken und konsumierten Alkohol. Da sie im Laufe des Abends immer häufiger negativ durch starken Alkoholkonsum, Lärmbelästigung und Belästigung von Kunden auffielen, wurden sie vom 23-Jährigen angesprochen. Zuvor warf einer der drei eine Bierflasche auf die Fahrbahn, wodurch diese zersprang. Als der 23-Jährige auf die Personen zuging, holte einer der Täter unvermittelt aus und schlug ihn mit der Faust im Bereich des Gesichts und des Halses. Hierdurch wurde der Mitarbeiter leicht verletzt. Die drei Personen flüchteten in Richtung Stadtmitte und konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Aglasterhausen: Hund von Pkw überfahren

Mit einem Pkw, einer Grundstücksmauer und einem Hund kollidierte ein 76-Jähriger mit seinem Ford Tourneo am Montagvormittag in Aglasterhausen. Der Mann fuhr gegen 11 Uhr aus einer Grundstücksausfahrt in der Straße "Große Helde" und verlor dabei vermutlich die Kontrolle über seinen Pkw. Er versuchte zunächst einer Laterne am Straßenrand sowie einer Katze auf der Fahrbahn auszuweichen. Dabei kollidierte er mit dem wartenden Ford Puma eines 72-Jährigen, der Grundstücksmauer eines Gebäudes und kam dann wieder vollständig auf die Straße. Dort überfuhr er einen nicht angeleinten Hund, der über die Fahrbahn lief. Das Tier verstarb beim Unfall. Es entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Mosbach: Einbruch und Vandalismus in Freibad-Bistro

Bei einem Einbruch in das Bistro des Mosbacher Freibads am Montag entwendeten Unbekannte Bargeld und randalierten im Inneren. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 3 und 4 Uhr über den umzäunten Außenbereich des Bades im Hammerweg Zutritt zum Bistro. Dort rissen sie mehrere Lamellen des Rollladens heraus und entwendeten Bargeld. Beim Verlassen verteilte die Täter Brennpaste und Löschpulver aus einem Feuerlöscher auf dem Boden im Küchenbereich. An einem neben dem Bistro angebrachten Zigarettenautomaten versuchten die Vandalen vergeblich den Sicherheitsbügel zu entfernen. Die Höhe des Diebesgutes wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Die Täter trugen Kapuzenpullover und Handschuhe. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise werden durch das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen.

Hardheim: Mit mehr als zwei Promille im Truck unterwegs

Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise kontrollierten Polizeibeamten den Fahrer einer Sattelzugmaschine am Montagnachmittag in Hardheim. Der 57-Jährige war gegen 15.15 Uhr auf der Wertheimer Straße unterwegs und wurde in der Straße Querspange einer Kontrolle unterzogen. Schnell ergaben sich deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum durch den Fahrer. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies mit einem Wert von knapp 2,4 Promille. Daher wurde der Sattelzug-Fahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste der Mann eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro bezahlen. Die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein des 57-Jährigen wurden sichergestellt.

