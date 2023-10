Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand in Meerbusch und Kaarst

Meerbusch / Kaarst (ots)

Am Freitag (20.10.), kam es gegen 16:00 Uhr, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Gonellastraße in Meerbusch. Das Feuer entfachte sich im Schlafzimmer einer Wohnung. Der 36-jährige Bewohner konnten das Feuer selbst löschen und sich und seine 6-jährige Tochter sowie seinen 13-jährigen Sohn in Sicherheit bringen. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist zur Zeit noch unklar.

Daher hat das Kriminalkommissariat 11 die Ermittlungen aufgenommen. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Am Samstag (21.10.) kam es, gegen 14:30 Uhr, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Platanenstraße in Kaarst. Beim Eintreffen der Beamten brannte eine Wohnung in vollem Ausmaß. Das Feuer griff auf eine weitere Wohnung über. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern an.

Nach Abschluss der Löscharbeiten bekam ein Teil der Bewohner die Möglichkeit, das Nötigste aus ihren Wohnungen zu holen. Einige Wohnungen wurden nicht zur Begehung freigegeben. Mehrere Etagen sind nicht mehr bewohnbar.

Mehrere Personen wurden infolge einer Rauchgasintoxikation verletzt und zur medizinischen Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Während der Löscharbeiten wurde die Bismarckstraße zwischen der Einmündung Bismarckstraße / Königstraße und Bismarckstraße / Kaarster Straße sowie die Zufahrt von der Königstraße zur Platanenstraße gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell