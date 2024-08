Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Rollerdiebstähle

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 13. bis 16.08.2024 wurden der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 insgesamt vier Rollerdiebstähle gemeldet. Vom 13.08.2024, 18:00 Uhr bis zum 15.08.2024, 10:00 Uhr, stahlen Unbekannte einen roten Roller der Marke Peugeot in der Nachtigalstraße. Eine Polizeistreife fand diesen am 16.08.2024 in der Nähe des Tatortes.

Vom 13.08.2024, 22:00 Uhr bis zum 16.08.2024, 07:00 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Königsbacher Straße ebenfalls ein Kleinkraftrad, welches Zeugen unweit des Tatorts mit Beschädigungen auffanden.

Der dritte Rollerdiebstahl erfolgte im Zeitraum vom 15.08.2024, 22:00 Uhr bis zum 16.08.2024, 06:00 Uhr im Grünen Hof. Auch diesen Roller konnte eine Polizeistreife in der Nähe des Tatorts wieder auffinden.

Bei der vierten Tat ist bisher kein Tatort bekannt. Anwohner fanden den blauen Roller der Marke Honda am 16.08.2024, gegen 20:00 Uhr in der Germersheimer Straße auf.

Durch alle vier Taten entstand ein Gesamtschaden von rund 4.500EUR.

Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell