Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennender Roller - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Freitag (16.08.2024) wurde die Polizei kurz nach Mitternacht zu einem brennenden Roller auf einem Wirtschaftsweg in der Nähe der Friedrich-Ebert-Halle gerufen. Ermittlungen ergaben, dass der Roller kurz zuvor in der St.-Gallus-Straße gestohlen wurde. Warum der Roller in Brand geriet, ist noch unklar.

Zeugen die Hinweise zu dem Diebstahl in der St.-Gallus-Straße oder dem Brand auf dem Wirtschaftsweg geben können, werden gebeten sich Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

