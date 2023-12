Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruch in ein Einfamilienhaus im Rosental

Hattingen (ots)

Am Freitag, den 08.12.2023, in der Zeit von 15.15. Uhr bis 18.15 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in den Wohnraum. Hier durchsuchten der oder die Täter sämtliche Räume nach Wertgegenständen, entwendeten Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannter Richtung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell