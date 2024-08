POL-PPWP: Feuer im Wald

Kaiserslautern (ots) - Dank aufmerksamer Zeugen hat die Polizei am Donnerstagnachmittag einen Handtaschenräuber geschnappt. Der Mann hatte kurz vor 15 Uhr in der Augustastraße einer 66-jährigen Frau die Handtasche entrissen und war davongerannt. Zeugen verständigten umgehend die Polizei, einer folgte dem Täter in sicherem Abstand zu Fuß und konnte so die ausgerückte Streife zum Aufenthaltsort des Verdächtigen ...

