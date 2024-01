Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch scheiterte

Gera (ots)

Gera: Das sich offenbar Einbrecher in die Räumlichkeiten der Gera Information auf dem Markt verschaffen wollten, meldete am gestrigen Tag (03.01.2024) ein Mitarbeiter der Geraer Polizei. Glücklicherweise scheiterten die Täter, verursachten jedoch Sachschaden an der Tür. Die Tatzeit kann aktuell auf den Zeitraum vom 29.12.2023 - 02.01.2024 eingegrenzt werden. Bereits am 02.01.2024 wurde der Einbruch in das Standesamt der Stadt Gera polizeilich bekannt, so dass die Ermittlungen hierzu eingeleitet wurden (LPI Gera berichtete). Ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit unbekannt und wird geprüft. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829 - 0) ermittelt zum Geschehen (Bezugsnummer 0002115/2024) und nimmt Zeugenhinweise entgegen. (RK)

