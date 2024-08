POL-PPWP: Verletzter bei Auffahrunfall

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagabend in der Martin-Luther-Straße unterwegs waren und gegen 20.50 Uhr eine Beobachtung gemacht haben. Um diese Zeit saß ein 28-jähriger Mann aus dem Landkreis im Bereich des Pfalztheaters auf einem Stein. Der junge Mann war stark alkoholisiert. Nach den derzeitigen Erkenntnissen lief ein Unbekannter an ihm vorbei und gab ihm unvermittelt einen Kniestoß ...

mehr