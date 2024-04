Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handys entwendet - Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Werkstätte - Einbruch in Gartenhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Handys entwendet

Bad Hersfeld. Ein unbekannter Mann betrat am Dienstag (02.04.), gegen 14.45 Uhr, einen Handyladen in der Breitenstraße. Er nutzte einen unbemerkten Moment, um gewaltsam zwei Handys - ein iPhone 15 Pro (Blue Titanium) und ein iPhone Pro Max (Natural Titanium) - aus den Halterungen zu reißen und flüchtete aus dem Geschäft. Er kann wie folgt beschrieben werden: ostasiatisches Erscheinungsbild, circa 18 bis 25 Jahre alt, schwarze Kappe, dunkelblaue Steppjacke, einfarbiger blauer Rucksack, beige Hose, helle Schuhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Zwischen Freitag (29.03.) und Montag (01.04.) entwendeten unbekannte Täter die beiden amtlichen Kennzeichen "HR-UZ 42" von einem schwarzen VW Lupo. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße "Am Obersberg" geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Werkstätte

Bebra. Unbekannte Täter hebelten zwischen Montagmittag (01.04.) und Dienstagmorgen (02.04.) gewaltsam das Tor einer Werkstatt in der Philipp-Reis-Straße auf. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und flüchteten mit einer geringen Menge Münzgeld in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Auch eine Werkstatt in der Ernst-Abbe-Straße war am Dienstag (02.04.), zwischen 0.50 Uhr und 2 Uhr, Ziel unbekannter Langfinger. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten diese ein Fenster auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entnahmen unter anderem Bargeld, eine Akku-Flex der Marke "De Walt" sowie zwei Akkus. Es entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartenhaus

Rotenburg. Unbekannte Täter brachen zwischen Montagnachmittag (01.04.) und Dienstagmittag (02.04.) die Zugangstür zu einem Gartenhaus in der Straße "Am Sportplatz" in Lispenhausen auf und verursachten rund 50 Euro Sachschaden. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

