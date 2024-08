Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 bekamen es in der Nacht zum Samstag gleich mehrfach mit alkoholisierten Fahrzeugführern zu tun.

Eine 22-jährige Frau wurde gegen 2:30 Uhr mit ihrem PKW in der Zollamtstraße angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde letztlich eine Alkoholisierung von 1,21 Promille festgestellt. Nur eine Viertelstunde später machte ein 48-jähriger Mann mit seinem PKW in der Merkurstraße durch Fahren in Schlangenlinien auf sich aufmerksam. Auch er wurde angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab 1,64 Promille.

Die Fahrzeuge der Verkehrsteilnehmer wurden an den Kontrollörtlichkeiten verschlossen und verkehrssicher abgestellt und Fahrerin und Fahrer auf der Wache zur Blutprobe gebeten. Sie müssen sich in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten und bis auf Weiteres auf ihre Führerscheine verzichten. Diese wurden sichergestellt.|pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell