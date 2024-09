POL-MI: Auto kollidiert mit Baum

Hüllhorst (ots) - (AB) Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in gleich zwei Geschäfte eines Bürokomplexes an der Löhner Straße eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Am Donnerstagmorgen gingen um kurz vor acht zwei Notrufe bei der Polizei ein. Unbekannte hatten es offenbar auf die Büroräume zweier nebeneinanderliegender Firmen abgesehen. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Mittwochabend, 22 Uhr und ...

mehr