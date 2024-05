Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garteneinbruch

Suhl (ots)

In der Zeit vom 09.05. bis 10.05. drangen Unbekannte in zwei Gartengrundstücke Am Heiligen Berg in Suhl ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den jeweiligen Unterkünften, wobei ein Gesamtschaden von ca. 300 Euro entstand. Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

