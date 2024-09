Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei ermittelt nach mehreren Körperverletzungen

Espelkamp (ots)

(TB) Im Zuge des City-Festes in Espelkamp am vergangenen Wochenende führten die Einsatzkräfte der Polizei vermehrt Taschenkontrollen durch. Hierbei stießen sie in einem Fall auf ein Messer, welches sie beschlagnahmten. Darüber hinaus kam es auch zu einigen körperlichen Auseinandersetzungen, in deren Folge Anzeigen aufgenommen wurden.

In der Nacht zu Samstag wurden Einsatzkräfte gegen 01:05 Uhr zu einer Körperverletzung am Wilhelm-Kern-Platz gerufen. Hiernach war es zunächst im Bürgerhaus zu einer verbalen Streitigkeit zwischen Gästen und einem Aggressor gekommen, worauf der Sicherheitsdienst den Verursacher der Veranstaltung verwies. Als dann einige Zeit später eine Gruppe die Lokalität verließ, hielt sich der zunächst Unbekannte in der Nähe auf und schubste einen 16-jährigen Espelkamper. Zudem machte der Täter mit einem Messer Stichbewegungen in Richtung seines Opfers. Ein 40-Jähriger aus der Gruppe half dem Jüngeren, worauf der Mann flüchtete. Durch das Messer kam es zu keinen Verletzungen. Kurze Zeit nach dem Vorfall konnten alarmierte Beamte einen 25-jährige Rahdener als Täter ermitteln. Der Alkoholisierte zeigte sich uneinsichtig und wurde zwecks Blutprobenentnahme dem Polizeigewahrsam Minden zugeführt.

Gegen 03:30 Uhr wurde Einsatzkräfte zum Tilsiter Weg gerufen. Hier machten eine Frau (24) sowie zwei Espelkamper (17, 18) Angaben zu einer Körperverletzung zu ihrem Nachteil. Demnach seien sie von einem Unbekannten mit einem Reizstoff besprüht worden. Angaben zum Täter konnten nicht gemacht werden. Der alarmierte Rettungsdienst spülte den Opfern die Augen.

Am Samstagabend kam es gegen 23:00 Uhr auf dem Wilhelm-Kern-Platz zu einer Körperverletzung zwischen zwei Rahdenern. So schlug ein 24-Jähriger unvermittelt auf einen 25-Jährigen ein, wobei dieser sich eine blutende Nase zuzog. Der Jüngere flüchtete, konnte von seinem Opfer aber identifiziert werden.

Bereits am Freitagabend kam es zu einer Auseinandersetzung im Bereich der Sekundarschule. Nach vorangegangenen Unstimmigkeiten hatten sich gegen 22:00 Uhr drei Personen (14, 16, 20) mit einem 19-jährigen Espelkamper an verabredeter Stelle getroffen. Hierbei griff die Gruppe den jungen Mann unvermittelt an, der dabei eine Platzwunde an der Oberlippe davontrug. Die Aggressoren flüchteten, sind aber namentlich bekannt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell