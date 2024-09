Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Neue Kolleginnen und Kollegen bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

Am 2. September 2024 durfte der stellvertretende Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, Polizeirat Benedikt Jansen, 16 neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen. Im Rahmen der Willkommensveranstaltung hob Herr Jansen die vielschichtigen polizeilichen Herausforderungen der aktuellen Zeit hervor und begrüßte die Verstärkung der Inspektion. Er wünschte den neuen Kolleginnen und Kollegen eine erfolgreiche Zeit sowie alles Gute für ihren weiteren beruflichen Weg. Nach der offiziellen Begrüßung legten acht junge Polizeibeamtinnen und -beamte ihren Diensteid in einem feierlichen Rahmen ab. Die neuen Mitarbeitenden werden zunächst in die Dienststelle eingewiesen und durchlaufen mehrere Fortbildungen sowie Trainings, bevor sie ihren regulären Dienst in den jeweiligen Revieren aufnehmen. Die zukünftigen Einsatzorte der neuen Kolleginnen und Kollegen sind die Reviere in Kaiserslautern, Bad Kreuznach, Bienwald, Mainz und Neustadt an der Weinstraße. Wir wünschen allen neuen Polizeibeamtinnen und -beamten einen erfolgreichen Start und alles Gute für ihre Karriere bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell