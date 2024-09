Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Festnahme eines Angeklagten am Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots)

Am Morgen des 5. September 2024 war ein Beamter des Bundespolizeireviers am Hauptbahnhof Mainz als Zeuge vor dem Amtsgericht Mainz geladen. Anlass war ein Verfahren gegen einen 38-jährigen Deutschen, der wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz angeklagt war. Der Angeklagte erschien nicht zur Verhandlung, woraufhin das Amtsgericht einen Vorführhaftbefehl erließ. Am Mittag desselben Tages erkannte der Bundespolizist den gesuchten Mann während einer Streife am Hauptbahnhof Mainz wieder. Der 38-Jährige wurde daraufhin von den Einsatzkräften festgenommen und dem Amtsgericht vorgeführt. Dort ordnete der zuständige Richter die Untersuchungshaft bis zur Hauptverhandlung an. Der Beschuldigte wurde umgehend in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach eingeliefert, wo er bis zur weiteren Gerichtsverhandlung verbleibt.

