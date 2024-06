Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Exhibitionist festgestellt

Mehlingen (ots)

Am Samstagmittag wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ludwigstraße ein 39-jähriger Mann gemeldet, welcher neben seinem PKW stand und sein Glied entblößt hatte sowie an diesem manipulierte. Auch auf die Ermahnung, von Passanten die Handlungen zu unterlassen, reagierte der Mann nicht. Im Rahmen der Ermittlungen wurde zudem festgestellt, dass Mann keine Fahrerlaubnis mehr besitzt.|wey

