BPOL-KL: Randalierende Person im Regionalexpress

Hochspeyer (ots) - Am Montag, den 2. September 2024 um 19:49 Uhr wurde eine Frau bei der Durchfahrt eines ICE am Bahnhof Hochspeyer erfasst und tödlich verletzt. Die 37-jährige Frau überquerte die Gleise an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle im Bahnhof Hochspeyer von Bahnsteig 3 in Richtung Bahnsteig 2. Die Treibfahrzeugführerin des herannahenden ICE 9555 sah dies und gab mehrfach ein Warnsignal ab. Als die ...

