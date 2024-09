Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Frau in Hochspeyer von ICE erfasst

Hochspeyer (ots)

Am Montag, den 2. September 2024 um 19:49 Uhr wurde eine Frau bei der Durchfahrt eines ICE am Bahnhof Hochspeyer erfasst und tödlich verletzt. Die 37-jährige Frau überquerte die Gleise an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle im Bahnhof Hochspeyer von Bahnsteig 3 in Richtung Bahnsteig 2. Die Treibfahrzeugführerin des herannahenden ICE 9555 sah dies und gab mehrfach ein Warnsignal ab. Als die 37-Jährige den Zug wahrnahm versuchte sie noch den Gleisbereich zu verlassen, wurde jedoch von dem durchfahrenden Zug erfasst. Vor Ort eingesetzt waren eine Streife der Bundespolizei, ein Rettungswagen mit Notarzt, ein Notfallmanager der DB AG, die Feuerwehr sowie Beamte des Kriminaldauerdienstes. Die Bahnstrecke war insgesamt von 19:50 Uhr bis 22:24 Uhr gesperrt. Hiervon waren 13 Züge betroffen mit insgesamt 1101 Minuten Verspätung. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Die Streife der Bundespolizei verblieb für die Dauer des Einsatzes vor Ort als Ansprechpartner für Reisende und Betroffene. Die Todesfallermittlung in diesem Fall führt die zuständige Kriminalpolizei Kaiserslautern.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren, die beim unbefugten Betreten von Gleisanlagen bestehen. Gleise dürfen nur auf den ausgewiesenen Wegen überquert werden. Auf vielen Strecken sind Züge beinahe lautlos und mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs. Des Weiteren haben Züge einen sehr langen Bremsweg und können nicht ausweichen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell