Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann in Untersuchungshaft eingeliefert

Mainz (ots)

Am 5. September 2024 gegen 05:00 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Mainz von der Deutschen Bahn AG darüber informiert, dass sich in einem ICE eine Person ohne gültigen Fahrschein aufhalte. Bei Ankunft des ICE 618 am Hauptbahnhof Mainz traf eine Streife einen 22-jährigen Algerier und zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG an. Laut Angaben der Bahnmitarbeiter bedrohte der Mann diese und verhielt sich sehr aggressiv. Ein weiterer Fahrgast zeigte an, dass der 22-Jährige ihm sein Mobiltelefon entwendet habe. Zur Klärung des Sachverhalts wurde der Mann zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Mainz gebracht. Während der Durchsuchung des Mannes wurden gleich vier Mobiltelefone, ein Tablet und Kopfhörer sichergestellt. Für die Gegenstände konnte der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen, weshalb der Verdacht des Diebstahls bestand. Ein Mobiltelefon konnte dem Fahrgast zugeordnet werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Während der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle beleidigte der Mann einen Polizisten und versuchte, diesem ins Gesicht zu schlagen. Der Angriff konnte abgewehrt werden, und der Beamte blieb unverletzt. Der Verdächtige wurde daraufhin fixiert. Der Mann wurde dem Amtsgericht Mainz vorgeführt, das die Untersuchungshaft anordnete. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach überstellt. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen, Bedrohung, besonders schweren Diebstahls, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

