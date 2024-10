Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Gesamte Stoßstange an BMW beschädigt

Herford (ots)

(um) In der gestrigen Nacht (08.10.) beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer einen geparkten BMW an der Robert-Koch-Straße. Der Wagen war durch den Besitzer vor einem Mehrfamilienhaus geparkt und stand am linken Fahrbahnrand in richtung Meierfeld. Die engere Tatzeit liegt zwischen 02:00 Uhr und 06:00 Uhr in der Nacht. Der Schaden wird mit mindestens 2.000- Euro angegeben. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne eine entsprechende Schadensregulierung vorzunehmen. Die Polizei bittet um Zeugenmeldungen. Hinweise zur Tat werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell