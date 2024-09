POL-SO: Soest - Unbekannter Täter bricht Spinde auf

Möhnesee (ots) - Am Samstag, 31.08. befuhr ein 60-jähriger Mann aus Warstein gegen 18:10 Uhr mit seinem Pkw Dacia die Straße "Am Hassenbruch" in Günne und wollte in die Möhnestraße einbiegen. Zur selben Zeit befand sich ein 66-jährige Frau aus Arnsberg mit ihrem Pedelec auf dem parallel zur Möhnestraße verlaufenden Radweg und war Richtung Niederense unterwegs. Als sich der Autofahrer dem Einmündungsbereich ...

mehr