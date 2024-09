Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Rotlicht missachtet und Verkehrsunfall verursacht

Soest (ots)

Am Samstagnachmittag (31.08.) befuhr ein 28-jähriger Mann aus Soest mit seinem Pkw Lexus gegen 13:40 Uhr den Kölner Ring in Richtung Wisbyring und musste an der Rotlicht zeigenden Ampel Kölner Ring / Westenhellweg anhalten. Zeitgleich war ein 25-jähriger Mann aus Soest mit seinem Pkw Opel auf der Werler Landstraße unterwegs. Er wollte die genannte Kreuzung überqueren und die Fahrt auf dem Westenhellweg fortsetzten. Als die Ampel für Fahrzeuge auf dem Kölner Ring zunächst grünes Licht für Rechtsabbieger signalisierte, interpretierte dies der wartende 28-Jährige falsch und fuhr geradeaus in den Kreuzungsberiech ein. Hier kollidierte er mit dem Opel des 25-jährigen Soesters, der den Kreuzungsbereich ordnungsgemäß bei Grünlicht passierte. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel durch die Luft katapultiert und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Gesamtsachschaden auf etwa 35.000 Euro. (sn)

