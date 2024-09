POL-SO: Vorsätzliche Brandstiftung

Möhnesee (ots) - Die Beamten der EK Prio konnten am gestrigen Mittwoch erneut einen Erfolg für sich verbuchen. Ein 23-jähriger Algerier wurde nach umfangreichen Ermittlungen in der ZUE Möhnesee angetroffen und festgenommen. Der 23-Jähriger ist bereits hinlänglich wegen Diebstahls in Erscheinung getreten. So entwendete er mehrfach Mobiltelefone und Gepäckstücke in den Hauptbahnhöfen der Städte Essen und Dortmund. Auch in der ZUE in Herne ist er bereits wegen ...

